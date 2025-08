Un homme en état d'ébriété conduit en sens inverse sur la rue Copping

Dans la soirée du 18 juillet, un conducteur de 35 ans a été arrêté après avoir commis une infraction au code la sécurité routière et d'avoir circulé en sens inverse sur la rue Copping, à Joliette.

Après avoir réussi à l'intercepter, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé aux vérifications d'usage avant de l'amener au poste. Ce dernier a été arrêté puis libéré. Il devra revenir devant la justice à une date ultérieure, au Palais de justice de Joliette où il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours alors que le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

À noter qu’au cours de la dernière semaine, les policiers de la SQ des postes de la MRC de d’Autray et de la MRC Joliette ont procédé à l’arrestation de 8 conducteurs avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires