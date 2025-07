La SQ lance un appel à la prudence sur les routes pour la suite des vacances d'été

Les nombreux accidents de la route survenus depuis le début des vacances de la construction poussent la Sûreté du Québec (SQ) à lancer un nouvel appel à la prudence pour la suite des vacances estivales.

Le corps policier provincial rapporte que 17 décès sont survenus dans 14 collisions depuis le début des vacances de la construction, qui sont en cours depuis un peu plus d'une semaine. Ce bilan inclut les collisions sur route et hors route.

En 2024, pour l'entièreté des vacances de la construction, 14 personnes avaient perdu la vie lors de 13 collisions mortelles sur le réseau routier, tandis que quatre décès étaient survenus dans des collisions impliquant un véhicule hors route.

Selon la SQ, le bilan de la première semaine des vacances de la construction de cette année commande un rappel des conseils de prudence de base.

«Si on veut renverser la tendance, il faut absolument que chacun fasse sa part. On doit ralentir, être vigilant et, surtout, être en état de conduire lorsqu'on prend le volant», affirme la sergente Ève Brochu-Joubert dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la SQ.

«On le sait, plusieurs sont en vacances. Si vous voulez tous les continuer avec votre famille et vos amis dans le plaisir, s'il vous plaît, soyez prudents sur les routes», ajoute-t-elle.

Selon la SQ, la période des vacances de la construction représente toujours un moment où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé.

Le corps policier provincial avait déjà annoncé qu'il intensifierait ses interventions sur le réseau routier, sur les plans d’eau et sur les sentiers du 18 juillet au 3 août.

En 2024, pendant les vacances estivales, le non-respect de la signalisation, le non-respect des limites de vitesse, la conduite avec facultés affaiblies et le non-port des équipements de sécurité étaient à l'origine de la plupart des accidents mortels et avec blessés graves, selon la SQ.

La Presse Canadienne