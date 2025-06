Des vélos électriques pour une patrouille municipale à Rawdon

La Municipalité de Rawdon s'est dotée de deux vélos électriques pour son équipe de patrouilleurs municipaux, afin de bonifier la sécurité de ses citoyens et des visiteurs durant la saison estivale.

Cette brigade, qui en est à sa deuxième année, sera en mesure de se déplacer aisément sur les sites de la plage municipale et du parc des Chutes Dorwin, en plus d’effectuer une vigie dans les autres parcs environnants. Ces deux vélos électriques s'ajoutent à la flotte de véhicules de patrouille 100% verte, comptant également une voiture électrique.

Afin d'assurer une couverture optimale, la patrouille sera en service durant les heures d'ouverture de ces sites touristiques. De plus, pour couvrir les périodes d'affluence en soirée, l'équipe visitera certains secteurs centraux les vendredis, samedis et dimanches soirs, et ce, tout au long de l'été. Les patrouilleurs seront facilement identifiables et disponibles pour répondre aux questions et préoccupations des citoyens.

Grâce à l'agilité des vélos électriques, l'équipe de patrouille pourra se déplacer efficacement dans les zones plus achalandées et les grands espaces, garantissant ainsi une présence accrue et des interventions efficaces pour assurer le respect de certains règlements municipaux.

« Nous sommes ravis d'améliorer ce service qui représente un pas de plus vers une communauté plus sécuritaire, accueillante et écologique », a déclaré M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon. « La patrouille à vélo électrique permettra une meilleure proximité avec les citoyens, tout en offrant une alternative environnementale aux véhicules à essence. C'est une excellente façon d’améliorer la quiétude de nos citoyens et visiteurs venus profiter des magnifiques espaces verts offerts à Rawdon. »