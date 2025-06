Perquisitions en cours dans le secteur de St-Charles-Borromée

Une opération policière en lien avec la lutte contre le trafic d'armes et de stupéfiants se déroule actuellement dans le secteur de Saint-Charles-Borromée. Une vingtaine de policiers, dont le groupe tactique d’intervention et un maître-chien sont sur place.

Cette opération, qui découle d’une enquête ayant débuté en avril 2025 cible des individus œuvrant dans le trafic de drogues et impliqués dans les violences armées.

Les policiers ont procédé ce matin à l’arrestation d’un homme âgée de 35 ans, ainsi que d’une femme âgée de 59 ans, de Saint-Charles-Borromée. Tous deux comparaîtront au palais de justice de Joliette aujourd’hui.

Jusqu’à maintenant, les policiers ont saisi : deux armes de poing, deux armes artisanales, une arme à impulsion électrique et de la cocaïne. Un bilan détaillé de ce qui a été trouvé suivra ultérieurement selon les informations de la Sûreté du Québec.

Cette opération était menée par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) composée de membres de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de police de la Ville de Montréal et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).