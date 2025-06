L'adolescente Noémie Dalpé est retrouvée en Ontario

Le 15 et le 16 juin, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû arrêté des conducteurs pour conduite avec capacité affaiblie et conduite dangereuse, l'un à Rawdon et l'autre à Chertsey. Le 15 juin à 18 h, une collision est survenue sur la route 125 entre deux véhicules à Rawdon. Une fourgonnette a fait un demi-tour sans s’assurer de l’absence ...