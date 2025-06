Collision, arrestations et poursuite sur les routes de Lanaudière

Le 15 et le 16 juin, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû arrêté des conducteurs pour conduite avec capacité affaiblie et conduite dangereuse, l'un à Rawdon et l'autre à Chertsey.

Le 15 juin à 18 h, une collision est survenue sur la route 125 entre deux véhicules à Rawdon. Une fourgonnette a fait un demi-tour sans s’assurer de l’absence de danger ce qui constitue une manoeuvre dangereuse et il est entré en collision latérale avec une automobile circulant en direction sud. À la suite de l’impact, l’automobile a fait des tonneaux.

Le conducteur de la fourgonnette, un homme de 29 ans de Mirabel, a refusé de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé. Il a été arrêté par les policiers de la SQ MRC de Matawinie pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.

Les deux occupants de l’auto, ainsi que le conducteur de la fourgonnette, ont tous été transportés au centre hospitalier pour des blessures légères. Le passager de la fourgonnette fautive n’a pas été blessé.

La scène a été expertisée par des reconstitutionnistes de la SQ. La route 125 a été fermée jusqu’autour de 23 h 30. La fourgonnette a été saisie et le permis de conduire du suspect a été suspendu pour 90 jours. Il pourrait faire face à des accusations criminelles au palais de justice de Joliette à une date ultérieure.

Chertsey : poursuite, sortie de route et arrestation

Le 16 juin, passé 20 h 30, les policiers de la SQ MRC de Matawinie ont tenté d’intercepter un camion à Chertsey. Le conducteur refusait de s’immobiliser. La poursuite de 2 km a pris fin sur l’avenue Marilène à Chertsey. Cette avenue est une rue sans issue. Le camion est entré en contact avec un véhicule patrouille à basse vitesse et est resté pris dans le cul-de-sac.

Le conducteur, un adolescent de 16 ans de St-Donat, a été arrêté pour fuite et agression armée. Il pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure. Son dossier sera soumis au DPCP jeunesse. Le suspect a été confié à un parent.