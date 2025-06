Notre-Dame-des-Prairies renforce sa sécurité pour l’été

Dès cette semaine, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pourra compter sur la présence de cadets de la Sûreté du Québec ainsi que sur le déploiement d’une agence de sécurité sur l’ensemble de son territoire pour la saison estivale.

Les cadets de la Sûreté du Québec assureront une présence active sur le territoire de la Ville, en particulier dans les secteurs à forte affluence. Leur mandat : veiller à la sécurité, informer la population et intervenir de façon préventive auprès des citoyennes et citoyens. Dans cette optique, la mairesse Suzanne Dauphin a rencontré Cédric, Isaak, Joey et Loïc – les cadets affectés également à Joliette, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul – afin de leur transmettre les enjeux propres à Notre-Dame-des-Prairies. La population est d’ailleurs invitée à aller à leur rencontre et à leur faire part de leurs préoccupations.

« Ces démarches s’inscrivent dans la continuité des actions que nous posons pour assurer un cadre de vie sécuritaire et agréable, particulièrement en période estivale. La présence des cadets de la Sûreté du Québec et d’une agence de sécurité contribuera à renforcer le sentiment de sécurité dans nos lieux publics et à soutenir le bien-vivre ensemble », a déclaré la mairesse Suzanne Dauphin.

Une agence de sécurité en complémentarité

Dès ce samedi, une équipe du Groupe canadien de sécurité privée (GCSP) sera également déployée, avec une attention particulière au parc des Champs-Élysées. Cettemesure vise à répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs résidentes et résidents du quartier, tout en préservant l’expérience agréable des usagers du parc.

Les agents du GCSP assureront une surveillance chaque fin de semaine, axée sur le maintien de la paix, la prévention des nuisances et le respect de la réglementation sur le stationnement. Une première approche de sensibilisation sera privilégiée, mais des constats d’infraction pourront être remis en cas de récidive.