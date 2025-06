Deux arrestations en lien avec un meurtre commis en 1999

Les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec ont procédé aujourd’hui à deux arrestations relativement au meurtre de Maxime Berthiaume qui avait disparu en février 1999.

Kenneth Forman, 82 ans de Lachine, et Timothy Helpin, 58 ans de Deux-Montagnes, ont été arrêtés en vertu de mandats d’arrestation pour meurtre au 2e degré. Ils comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Joliette par visiocomparution.

Rappelons qu’en février 1999, Maxime Berthiaume avait été rapporté disparu par sa famille. Une enquête avait été menée par la police de Montréal et la SQ. En janvier 2025, les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la SQ ont réussi à établir une association entre le dossier de disparition de Maxime Berthiaume et un corps non identifié, victime d’un homicide, retrouvé en septembre 2015 à Rawdon.

C’est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire, que les suspects ont pu être identifiés et arrêtés.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.