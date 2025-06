Un jeune de 17 ans de La Tuque est recherché depuis le 6 juin

Les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec ont procédé aujourd’hui à deux arrestations relativement au meurtre de Maxime Berthiaume qui avait disparu en février 1999. Kenneth Forman, 82 ans de Lachine, et Timothy Helpin, 58 ans de Deux-Montagnes, ont été arrêtés en vertu de ...