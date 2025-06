Les secteurs résidentiels passent à 40 km/h à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois lance la campagne « Poulet-tu ralentir, ici c’est 40 km/h! » pour sensibiliser les citoyens à respecter la nouvelle limite de vitesse de 40 km/h dans les rues résidentielles.

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 509-2025 visant à modifier le règlement 381-2020 relatif à la circulation sur son territoire lors de la séance du 10 février dernier.

« C’est un printemps sous le signe de la sécurité routière qui s’annonce cette année avec le lancement de la campagne « Poulet-tu ralentir? », mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint- Félix-de-Valois. Seulement 10 km/h qui ont un grand impact en cas d’accident sur les chances de survie des piétons, ça sauve des vies! C’est majeur et suivant l’adoption de la politique d’apaisement de la circulation, c’est l’un des gestes importants proposés par le comité consultatif en sécurité routière. »

De nombreux arguments

Voici quatre bonnes raisons pour embarquer dans le mouvement et réduire sa vitesse de 10 km/h :

Milieu de vie

Nos rues résidentielles sont avant tout des milieux de vie. Ces routes sont partagées par des familles, des cyclistes, des piétons, des chevaux, des patineurs, des motards, des camions, des enfants, vos enfants.

Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point

Le dicton le dit si bien, surtout que les utilisateurs n’ont que quelques mètres à parcourir sur ce réseau. Ce n’est pas cette nouvelle limite qui va les mettre en retard!

Politique d’apaisement de la circulation

Ce changement de règlement s’inscrit dans le cadre de la politique d’apaisement de la circulation suivant l’analyse de plusieurs demandes citoyennes au comité de sécurité routière. Autrement dit, cela provient de demandes citoyennes.

Un impact très concret en cas d’accident

Ce petit 10 km/h a un très grand impact en cas d’impact! Selon les données issues de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Transport Research Laboratory (UK), à 50 km/h, un piéton heurté a environ 20 à 30 % de chances de mourir. À 40 km/h, le risque tombe à 10 % ou moins. Autrement dit, ça sauve des vies!

Une mobilisation du milieu

En plus de l’aspect communautaire par le traitement des demandes provenant de la politique d’apaisement de la situation, ce changement de vitesse reçoit également l’appui de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). En effet, la Municipalité a obtenu le soutien financier de la SAAQ pour la réalisation de la campagne de sensibilisation par l’aspect mobilisateur et l’impact sur les usagers les plus vulnérables.

De plus, la Sûreté du Québec est également mobilisée à titre de service de police du territoire et veillera à appliquer cette nouvelle réglementation.

« Nous n’avons souvent que quelques mètres à faire sur ces routes et ce sont des milieux de vie pour nos familles. Je vous remercie à l’avance de vous mobiliser pour la sécurité de tous et la qualité de nos milieux de vie », rajoute Mme Boisjoly.