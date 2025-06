Présence accrue dans les sentiers fédérés des services de police

Le 4 juin, grâce à un octogénaire, deux hommes ont été arrêtés par les policiers de la SQ MRC de Matawinie, alors qu'ils s'étaient fait faussement passer pour des représentants bancaire. En effet, les deux fraudeurs de 18 et 19 ans de Montréal et de Mascouche, avait contacté l'homme lui réclamant ses cartes et ses NIP. Ils mentionnaient qu'ils ...