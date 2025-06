Le 4 juin, grâce à un octogénaire, deux hommes ont été arrêtés par les policiers de la SQ MRC de Matawinie, alors qu'ils s'étaient fait faussement passer pour des représentants bancaire.

En effet, les deux fraudeurs de 18 et 19 ans de Montréal et de Mascouche, avait contacté l'homme lui réclamant ses cartes et ses NIP. Ils mentionnaient qu'ils passeraient à sa résidence pour récupérer le tout. La veille, ils avaient également demandé de l'argent à la victime.

Ainsi, grâce aux informations données aux policiers ont été en mesure d’intercepter les deux suspects et leur véhicule (Hyundai Accent bronze). Ils ont été arrêtés pour fraude.

Après leurs rencontres avec les enquêteurs, ils ont été gardés détenus afin de comparaître aujourd'hui au palais de justice de Joliette.

Les policiers ont été en mesure de récupérer une carte bancaire. Leur automobile a été remorquée.