Série d'arrestations pour introductions par effraction et vol

Les enquêteurs du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont procédé récemment à une série d’arrestations et de perquisitions en lien avec 30 événements d’introductions par effraction et de vols survenus depuis le début de l’année 2025 dans la MRC de Joliette.

Le 15 mars 2025, les policiers ont commencé par localiser trois premiers suspects qui ont été arrêtés. Ils utilisaient une berline sport bleue pour commettre leurs crimes. Par la suite, les policiers ont poursuivi leur enquête et ont procédé à un total de sept arrestations.

Les suspects identifiés ci-dessous ont tous comparu et demeurent détenus. Ils reviennent à la cour le 5 juin prochain. Ils font face à diverses accusations telles qu’introduction par effraction, méfaits, vol de véhicule, vol dans des résidences et des véhicules, recel, fraude et autres infractions selon les cas. Voici la liste des accusés :

Louis-Philippe Perreault-Dusseault, 29 ans de Joliette, Wilson Lévesque, 23 ans de Joliette, Charlotte Bourassa, 25 ans de Ste-Élisabeth, Alexandre Lagacé, 29 ans de Joliette et Charles Désy, 29 ans de Joliette.

En mars, cinq perquisitions ont été effectuées à Joliette, St-Zénon et St-Élizabeth, dans quatre lieux d’habitation et un véhicule. Les policiers ont pu récupérer des outils volés à des compagnies de construction, des vélos, trottinette, montre de luxe, divers autres objets volés et des stupéfiants.

L’enquête se poursuit toujours. D’autres arrestations et d’autres chefs d’accusations pourraient s’ajouter. La valeur estimée des objets volés, dommages causés et des fraudes commises s’élève à environ 185 000 $ canadiens.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.