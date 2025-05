Une sortie de route à la suite d'une poursuite policière à Rawdon

Le 26 mai en après-midi, les policiers du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie ont arrêté un homme de 35 ans qui a refusé de s'immobiliser avec sa voiture sur la route 348 à Rawdon, alors qu'il conduisait de manière dangereuse.

En effet, l'automobile n’avait pas le droit de circuler sur la voie publique étant toujours remisée. De plus, il a fait des dépassements sur des lignes doubles et de la vitesse. Lorsque les patrouilleurs ont tenté de l'intercepter, le conducteur fautif a refusé de s'immobiliser et une poursuite s'en est suivie.

Le tout s'est terminé par un capotage hors de la route. Ce sont les policiers qui l’ont extirpé du véhicule accidenté.

Le conducteur a été arrêté pour fuite et conduite dangereuse. Il a été vu par les paramédics pour des blessures mineures. Il pourrait faire face à des accusations criminelles.

Son dossier sera soumis au DPCP à la suite d'une demande d’émission de sommation. Il recevra aussi des constats d’infraction entre autres parce que le véhicule impliqué n’avait pas le droit de circuler (remisé)