Collision, poursuite et arrestation sur les routes de Lanaudière

Le 16 mai, deux évènements se sont déroulés sur les routes de Lanaudière obligeant la Sûreté du Québec à intervenir à Saint-Zénon, Saint-Charles-Borromée et Crabtree.

Vers 12h30, une conductrice qui criculait sur la route 131 (chemin Brassard) à Saint-Zénon, près du chemin Gouin a fait un demi-tour sans apercevoir un VUS qui arrivait dans la même direction. Le deuxième conducteur n'a pas été en mesure d'éviter l'impact qui a eu pour conséquences d'envoyer trois personnes au centre hospitalier, dont deux qui étaient blessées plus gravement. Il s’agit d'un femme âgée dans la soixantaine et de deux femmes septuagénaires. On ne craignait cependant pas pour leurs vies.

On indique que la manoeuvre n'avait pas été complétée à temps et que la conductrice ne s'était pas assurée préalablement de l'absence de l'absence de danger.

Poursuite et arrestation

Vers 14 h 15, un policier de la SQ a tenté d'intercepter un motocycliste à la hauteur de Saint-Charles-Borromée. Ce dernier a refusé de s'arrêter menant à une poursuite. La moto a dérapé à Crabtree. L'engin a été endommagé et cela n'a pas empêcher le conducteur de se sauver à pied en traversant la rivière.

C'est finalement à 14 h 30 que le fuyard de 43 ans a été arrêter pour être mené au centre hospitalier pour des blessures mineures.

Ne possédant pas de permis de conduire valide, il pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. On mentionne que durant la poursuite, il n'y a eu aucun contact entre la moto et le véhicule de patrouille. Aucun autre véhicule n'a été impliqué.