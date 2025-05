Une arrrestation à la suite de l'opération policière à Berthierville

À la suite de l'opération policière du 1er mai à Berthierville, concernant le trafic de stupéfiants et contrebande, une suspecte a été arrêtée et pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette.

Les chefs d'accusation pourraient être : trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, port d’arme dans un dessin dangereux et possession d’arme prohibée. Son dossier sera soumis au DPCP avec une demande d’émission de sommation.

De plus, les autorités ont saisi durant la perquisition : 16 grammes de cocaïne, en sachets prêts à la vente, plus de 125 comprimés de méthamphétamine, un pistolet à plombs, deux poings américains, 90 $ en argent canadien et près de 3 700 cigarettes de contrebande.

La femme de 43 ans avait été arrêtée dans une résidence située sur la rue Sainte-Geneviève. Une dizaine de policiers et un maître-chien de la Sûreté du Québec ont participé à l'opération.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.