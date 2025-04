Un homme arrêté à Saint-Calixte pour trafic de stupéfiants

Le 25 avril, un homme de 29 ans de Saint-Calixte a été arrêté concernant le trafic de stupéfiants et de la contrebande de cannabis, lors d'une opération policière de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Montcalm, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ.

Le suspect a été rencontré par les enquêteurs puis libéré par la suite. Il pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants et de cannabis illicite.

Cette opération fait suite à une courte enquête menée par le poste de la MRC Montcalm. Une perquisition a été réalisée dans une résidence de Saint-Calixte.

Au total, les policiers ont saisi : plus de 1400 comprimés de méthamphétamine, plus de 130 grammes de haschich, plus de 100 grammes de cannabis en cocotte, plus de 1900 $ en argent canadien, trois vapoteuses avec cannabis, 38 vapoteuses de tabac, deux poings américains et un bâton télescopique.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.