Deux arrestations dans Lanaudière pour conduite avec les capacités affaiblies

Le 26 mars, deux conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue ou l'alcool, à Saint-Lin-Laurentides et Saint-Gabriel-de-Brandon.

Vers 16 h 45, les policiers de la SQ MRC de Montcalm se sont rendus sur les lieux d’une collision matérielle. Un témoin a mentionné que l’automobile louvoyait avant la collision, l’autre véhicule impliqué était un VUS. Sur place, les policiers ont fait passer les épreuves de coordination des mouvements au conducteur de l’auto, avant de l’arrêter pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue.

Le suspect, un homme de 28 ans de Saint-Lin-Laurentides, a été conduit au poste. Un agent évaluateur en reconnaissance des drogues (policier spécialisé) a fait passer une série de tests au suspect. Celui-ci pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Il était aussi en possession de tabac illégal, ce qui constitue une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Peu après 17 h, les services d'urgences ont été appelés à se rendre tout près de l'intersection de la route 348 et du 3e rang à Saint-Gabriel-de-Brandon en lien avec une collision face-à-face entre deux véhicules, auto et VUS. Les deux conductrices étaient seules dans leur véhicule respectif et ont toutes deux été transportées vers un centre hospitalier pour soigner leurs blessures. On ne craindrait pas pour leur vie.

La conductrice qui aurait dévié de sa voie (auto), une femme de 25 ans de Saint-Gabriel-de-Brandon, a été arrêtée pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool par les policiers du poste auxiliaire de la SQ MRC de D’Autray. Un prélèvement sanguin a été effectué sur la suspecte. Enquêteur et reconstitutionnistes se sont rendus sur place afin d'établir les causes et les circonstances entourant cette collision. La route a été fermée jusqu’à 23 h 45. Selon les résultats de la prise de sang (taux d’alcoolémie), la suspecte pourrait faire face à des accusations criminelles.