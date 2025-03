Bilan de l'opération policière du 25 mars à Saint-Michel-des-Saints

Le 25 mars, au matin, une opération policière a eut lieu à Saint-Michel-des-Saints concernant le trafic de stupéfiants et la contrebande de cannabis. Une arrestation et la saisie de plusieurs éléments illégaux ont eu lieu dans une résidence de la rue des Aulnaies où se trouve plusieurs logements.

Après avoir rencontré les enquêteurs de la Sûreté du Québec, l'homme de 51 ans de Saint-Michel-des-Saints a été informé qu'il pourrait faire face à des accusations, à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, telles que : trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue de trafic, possession non autorisée d’arme à feu, possession d’arme à feu dans un dessin dangereux, possession de cannabis illicite, distribution de cannabis illicite, production de cannabis illicite et transformation de cannabis illicite.

La perquisition a permis aux policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie. en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, de saisir : plus de 750 grammes de cannabis (cocottes), plus de 400 grammes de résine de cannabis (haschich), olus de 20 boutures et plants de cannabis, 85 comprimés de méthamphétamine, quelques grammes de cocaïne, 7 155 $ en argent canadien, une arme à feu (carabine), des munitions, 1800 cigarettes de contrebande, d'autres items reliés à la production et la transformation.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.