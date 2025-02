Des arrestations à Rawdon pour des introductions par effraction et vols

Plusieurs services policiers ont procédé, hier, à l'arrestation de deux hommes de Rawdon concernant une série d’introductions par effraction et de vols survenus depuis l’été 2024.

Les deux suspects de 30 et 57 ans de Rawdon ont été arrêtés pour introduction par effraction, vol et recel. Ils sont demeurés détenus pour comparaître au palais de justice de Joliette aujourd’hui.

Depuis plusieurs mois, les suspects ciblaient des dépanneurs de stations-service et des commerces de restauration rapide. Ils s’introduisaient dans les commerces de différentes façons, dont par les fenêtres des « service à l’auto ».

Ils auraient opéré de nuit à plus de 20 occasions dans différentes municipalités des régions de Lanaudière, des Laurentides, de Montréal et de la Montérégie. Ils ont volé principalement de l’argent, des cigarettes, des billets de loterie, des briquets, de l’alcool et des vapoteuses. L’enquête se poursuit afin de relier ces suspects à d’autres dossiers.

L’enquête a permis d’effectuer des perquisitions à deux adresses de la rue Halliday à Rawdon où les policiers ont saisi : plusieurs milliers de dollars en argent canadien, une grande quantité de billets de loterie, un coffre-fort volé, un lot de lunettes neuves, des boîtes de carte d’hockey, de la cocaïne, un pistolet à impulsion électrique, un couteau, des rouleaux de monnaie et d'autres éléments de preuve.

Cette opération a été rendue possible grâce aux efforts concertés de corps policiers qui se sont unis et ont mené cette enquête conjointement : la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, le Service de police de L’Assomption/St-Sulpice, le Service de police St-Jérôme, la Régie Intermunicipale de Police de Thérèse-de-Blainville et le SPVM,

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, assistée du Service de police de L’Assomption/St-Sulpice, du Service de police St-Jérôme, de la Régie Intermunicipale de Police de Thérèse-de-Blainville et du SPVM,