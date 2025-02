Trafic de drogues : la SQ fait le bilan de sa perquisition à St-Jean-de-Matha

Hier, le 5 février, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawinie, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, ont mené une opération à St-Jean-de-Matha. Un homme a été arrêté et des stupéfiants ont été saisis.

Rappelons que vers 7 h 15, une dizaine de policiers et un maître-chien se sont présentés à une résidence située sur la rue Saint-Laurent. Cette perquisition était en lien avec le trafic de drogues.

Un suspect de 40 ans a été arrêté pour être interrogé par des enquêteurs. Après sa rencontre, il a été finalement remis en liberté et pourrait fera face à des accusations par voie de sommation pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de cannabis en vue de la vente, possession de tabac de contrebande, recel et possession, fabrication et mise en circulation de monnaie contrefaite.

Les policiers ont saisi : près de 15 comprimés de méthamphétamine, quelques dizaines de comprimés de MDMA, 15 grammes de cocaïne en sachets, prêts à la vente, 20 grammes de cannabis, 650 cigarettes de contrebande, deux pistolets à air comprimé, des billets canadiens de monnaie contrefaite de 20 $, une imprimante à billets de monnaie contrefaite et 5 000 $ en argent canadien.