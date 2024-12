Perquisition à Sainte-Julienne en lien avec la contrebande de tabac

Le 12 décembre, une perquisition s'est déroulée à Sainte-Julienne relativement à la contrebande de tabac. Ainsi, le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les policiers du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Montcalm ce sont alliés.

Un homme de 66 ans, ainsi qu’une femme de 76 ans qui seraient impliqués dans la vente de tabac, le transport de tabac de contrebande et le trafic de stupéfiants ont été interpellés. Ils opéraient dans la région de Sainte-Julienne. Ces personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de diverses lois telles que : la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi régissant certaines drogues et autres substances, ainsi que la Loi sur le cannabis.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi : plus de 29 800 cigarettes de contrebande, plus de 140 comprimés de méthamphétamines, environ 245 gr de cannabis, environ 55 gr de cocaïne et plus de 2 500 $ en argent.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Tabac (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mis en place en 2001 destinée à contrer le commerce illégal de tabac. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de rétablir l'ordre dans le secteur du commerce du tabac, d’augmenter la probité, de diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal du tabac envers les entreprises légitimes, d’assainir l'industrie et de lutter contre un crime sans plaignant.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.