Arrestations et perquisitions reliées à des vols à Mandeville

Les policiers du poste auxiliaire de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray ont procédé, le 9 décembre, à l’arrestation de deux suspects relativement à des introductions par effraction et des vols.

Le 9 décembre vers 00 h 15, des citoyens ont appelé les policiers concernant un vol en cours sur la rue Desjardins à Mandeville. Le véhicule suspect a été retracé par un citoyen, tout comme des objets volés qui ont été récupérés aussitôt. Vers 1 h 30, un homme de 18 ans de St-Alphonse-Rodriguez et un homme de 17 ans de Saint-Gabriel-de- Brandon ont été arrêtés. Les suspects portaient tous deux une arme de poing chargée sur eux lors de leurs arrestations. Ils étaient en possession de différents objets volé et utilisaient une automobile noire 4 portes.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs et remis en liberté sur promesses de comparaître avec conditions au palais de justice de Joliette. Ils pourraient alors faire face à plusieurs accusations criminelles comme introduction par effraction, vol, recel, port d’arme dans un dessein dangereux, possession non autorisée d’arme à feu, entreposage négligent d’armes à feu et intrusion de nuit.

Au cours de la journée du 9 décembre, une perquisition a été effectuée à une adresse de la rue de la Terrasse-de- Luxe à Saint-Gabriel-de-Brandon. Divers objets ont été récupérés comme des outils, bidon d’essence, batterie de véhicule et une vingtaine d’armes à feu dont 1 arme à feu prohibée.

Au cours du dernier mois, plusieurs vols ont été commis à Mandeville. Nous invitions tous les citoyens ayant été victimes de vols dans ce secteur récemment, qui n’auraient pas signalé le tout aux policiers, à les contacter au poste de la SQ à St-Gabriel-de-Brandon ou au 310-4141, puisque plusieurs objets ont été récupérés par les enquêteurs.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiqué en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.