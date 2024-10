L'Agence des services frontaliers du Canada récupère près de 2000 véhicules volés

Les gardes-frontières du Canada ont récupéré plus de véhicules volés dans les gares de triage et les ports jusqu'à présent cette année que pendant toute l'année 2023.

La ministre des Transports, Anita Anand, a déclaré que l'Agence des services frontaliers du Canada avait récupéré 1945 véhicules volés, la majorité au Québec.

Le gouvernement fédéral a lancé un plan d'action plus tôt cette année pour s'attaquer aux taux records de vols de véhicules, impliquant les services de police locaux et internationaux, les constructeurs de véhicules et d'autres partenaires.

Une grande partie du problème est concentrée en Ontario et au Québec, les véhicules volés étant acheminés par le port de Montréal, puis expédiés à l'étranger. Le Bureau d'assurance du Canada affirme que les réclamations pour véhicules volés ont diminué de 19 % d'une année à l'autre.

Dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, le bureau d'assurance indique que le problème reste toutefois «nettement au-dessus» des moyennes historiques.

David Baxter, La Presse Canadienne