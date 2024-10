Un blessé grave après une collision à Saint-Léonard-d’Aston

Un conducteur de tracteur de 70 ans a été gravement blessé lors d'une collision avec une voiture, où se tenait deux passagers, survenue hiers à 11 h 15 sur la route 155 à Saint-Léonard-d'Aston.

C'est sur le pont surplombant la rivière Nicolet que le triste évènement a eu lieu. Il s’agit d’une collision entre un tracteur et une automobile. Le conducteur du tracteur a été éjecté et blessé gravement. La conductrice de la voiture qui a dans la soixantaine a subi des blessures plus légères. La passagère a également dans les mêmes âges.

Selon la Sûreté du Québec la voiture aurait heurté le tracteur par en arrière possiblement dû à une inattention. La route 155 a été fermée pour procéder à l'analyse de la scène de la scène de la collision.