Une piétonne décéde après avoir été heurtée par un véhicule à Shawinigan

Une piétonne a perdu la vie après avoir été heurtée par un véhicule à Shawinigan le 16 septembre. Elle est malheureusement décédée ce mercredi soir.

Rappelons qu’à 14 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la Ville de Shawinigan se sont rendus sur la rue Lambert, près du boulevard des Hêtres, pour une collision impliquant une piétonne et un véhicule. Cette dernière a été conduite au centre hospitalier pour y soigner des blessures importantes. On craignait pour sa vie. Il n’y avait aucun élément criminel à première vue et aucune traverse de piéton pour la victime ou arrêt obligatoire pour l’automobiliste dans ce secteur où la piétonne traversait. La victime est une femme dans la soixantaine.

Le 19 septembre à 12h45, un suspect de 48 ans de Shawinigan s’est présenté à une maison de la rue Saint-Laurent à Shawinigan. Il y avait une chicane en cours entre deux hommes. Le suspect a été arrêté pour avoir proféré des menaces d'incendie et de mort . Il a été gardé détenu pour comparaître au palais de justice de Shawinigan demain. Il pourrait également faire face à des accusations d’avoir braqué une arme et de bris de condition.