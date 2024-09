Un drame évité grâce à l’intervention rapide des pompiers de Rawdon

Le Service de sécurité incendie de Rawdon a procédé à plusieurs évacuations d’urgence ayant permis d’éviter le pire, le mardi 10 septembre dernier vers 3 h 45 sur la rue Albert. À quelques heures du lever du soleil, alors qu’un bâtiment résidentiel abritant 9 logements était la proie des flammes, les pompiers sont intervenus rapidement afin de secourir ces citoyens prisonniers de leur domicile et maîtriser le brasier.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de citoyens qui ont hélas perdu leur logement, dont 5 personnes ayant été heureusement évacuées d’urgence et 3 autres personnes transportées à l’hôpital pour des blessures mineures. L’intervention efficace et le sang-froid dont ont fait preuve les lieutenants Berry et Doucet ainsi que les pompiers.ères Tardivel, Rennie, Drouin et Tremblay sont digne de mention et ont, sans aucun doute, sauvé la vie de 2 dames dans l’incapacité de quitter leur appartement à leur arrivée. Les sinistrés ont été immédiatement pris en charge par la Croix-Rouge et depuis ce temps, le soutien de la communauté est touchant et fait une différence indéniable pour ces familles. Étant donné le type de bâtiment, l’intervention a nécessité une deuxième alarme demandant aux municipalités voisines d’intervenir à leur tour. Les équipes de pompiers des municipalités de Saint-Charles-Borromée, Chertsey et de la MRC Montcalm se sont donc présentées en peu de temps afin de fournir l’entraide nécessaire sur les lieux.

Les chefs aux opérations du Service de sécurité incendie sont élogieux envers le travail accompli par leurs collègues : « Nous désirons souligner le travail exceptionnel et l’intervention rapide du personnel de notre service, sans qui le bilan de cet incendie aurait pu être beaucoup plus lourd. Notre équipe souhaite également remercier de tout cœur les services incendie avoisinants qui sont venus prêter main-forte lors de cette intervention. »

Bien que les incendies comme celui du 10 septembre dernier soient extrêmement graves, ils permettent de rappeler l’importance cruciale de se munir d’avertisseurs de fumée fonctionnels en tout temps et dans chaque pièce de la maison.