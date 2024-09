Un total de 149 Quads interceptés par la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec a procédé le samedi 7 septembre à une opération Quad dans la région Mauricie-Lanaudière. Un total de 149 quadistes ont été interceptés dans les MRC Mékinac, d’Autray, et Matawinie.

L’opération se déroulait dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) pour la sécurité en quad.

Il s'agit d'une collaboration des agents provinciaux de la Fédération Québécoise des Clubs Quads et deux quadistes du Service de police de Mirabel qui se sont joints aux équipes de Notre-Dame-de-la-Merci pour la journée.

Voici le compte-rendu des opérations :

• Interception quad: 149

• Interception autres VHR et VR (motocross, enduro, véhicule routier) : 37

• Vérification remorque / arrimage: 23

• Constats en vertu de la Loi sur les Véhicules Hors Route (LVHR): 23

• Constats autres : 16

• Avis de vérification mécanique : 2

• Avertissements : 54

• Expulsion des sentiers : 15

Conseils de sécurité

• Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière.

• Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède.

• Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l’arrière.

• Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise.

• Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l’état du réseau (iQuad ).

• Respectez les propriétés privées en vous assurant d’avoir l’autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurez dans les sentiers.

Rappel de la réglementation

• Les quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.

• La limite de vitesse dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads.

• Les quadistes doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers.

• Le conducteur d’un quad doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité.

• En plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par la FQCQ, les personnes âgées de 16 et 17 ans, devront détenir leur permis de conduire en règle.

• Le port obligatoire de la ceinture de sécurité en autoquad.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires