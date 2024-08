Embardée mortelle à Saint-Barthélémy

Le 21 août, peu après 23 h, les policiers de la SQ MRC de D'Autray ont été appelés concernant une embardée à Saint-Barthélémy sur le rang des Vingt.

Le conducteur d'une fourgonnette qui circulait en direction ouest a perdu la maîtrise de son véhicule faisant une sortie de route. Il a heurté une remorque fermée qui était stationnée et des arbres.

À l'arrivée des policiers, le conducteur de 53 ans était inanimé à l'intérieur de l'habitacle. Son décès a été constaté sur place. Une désincarcération a été nécessaire par le service incendie.

Un inspecteur en enquête collision s'est rendu sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances entourant cet événement. La vitesse pourrait être en cause dans cet accident.

L'homme décédé habitait Saint-Barthélémy depuis peu et ne possédait pas de permis de conduire valide au Québec.