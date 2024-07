Nouvelle convention collective pour les pompiers de Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et la section locale 7175 du Syndicat des pompiers du Québec du Syndicat canadien de la fonction publique (SPQ – SCFP) ont signé une nouvelle convention collective le 8 juillet . L’entente qui est rétroactive au 30 juin 2023, viendra à échéance le 31 décembre 2028.

« Le service de protection et d’intervention d’urgence de Saint-Félix-de-Valois a grandement évolué au cours des dernières années avec la construction de la caserne, la mise en place d’une garde interne et tous les nouveaux services que nous offrons pour la sécurité de notre population, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Avec cette nouvelle convention, nous bonifions la garde interne avec l’objectif de retenir nos pompiers et de mieux desservir la population. »

« Nous sommes fiers d’augmenter la couverture en garde interne pour offrir un meilleur service aux citoyens et nous sommes convaincus que les améliorations apportées aux conditions de travail vont attirer de nouveaux pompiers dans notre service d’urgence », a déclaré Alexandre Paul’Hus, président de la section locale 7175 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le nouveau contrat de travail prévoit une hausse salariale annuelle de 2,5 % et le passage de la garde interne de huit heures à 12 heures par jour. Quatre pompiers se trouvent donc en caserne de 6 h à 18 h du lundi au vendredi.

Schéma de couverture

Le 1er mai , le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Matawinie a été révisé. Ce document contient les exigences en matière d’interventions, de prévention, de gestion du risque et de force de frappe des services incendies pour l’ensemble de la MRC de Matawinie. La nouvelle convention vise à répondre à ce schéma et maintenir les acquis que le SPIU a réalisé au cours des dernières années avec l’implantation du service nautique, l’entente d’air respirable, la gestion de la prévention et les premiers répondants.