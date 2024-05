Pérennisation du financement de cellules d’intervention rapide

Le gouvernement du Québec octroi d’une subvention de 823 800$ pour soutenir Au cœur de l’Il, l’organisme mandataire d’Alerte Lanaudière, la cellule d’intervention rapide dans Lanaudière.

Les cellules d’intervention rapide sont des mécanismes de concertation entre plusieurs organismes communautaires et institutionnels qui permettent d’assurer un filet de sécurité autour des personnes victimes de violence conjugale, de leurs enfants, de leurs proches et de leur nouveau partenaire. Ces cellules visent principalement la prévention des homicides conjugaux.

« Les cellules d’intervention rapide sont une solution innovante. Elles s’ajoutent au bouquet de mesures qu’on a mis en place pour lutter contre la violence conjugale. Grâce à la concertation qui s’opère, nous créons un solide filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants. Je suis fière que nous puissions pérenniser leur financement. », indique Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations respectueuses et égalitaires, accueille et accompagne des hommes en difficulté et des personnes (hommes et femmes) auteurs de comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial. Il est le mandataire d’Alerte Lanaudière qui est coordonnée par la concertation lanaudoise en violence conjugale et financée depuis mars 2021 par le Secrétariat à la condition féminine.

« Les partenaires de la cellule d’intervention rapide Alerte Lanaudière saluent le financement à la mission qui permettra de consolider les activités en prévention de l’homicide conjugal et familial dans Lanaudière. », ajoute Chloé Champoux, directrice générale de l’organisme « Au cœur de l’Il »

Rappelons que la lutte à la violence conjugale est une priorité du gouvernement du Québec. Depuis 2019, c’est plus de 1,1 G$ qui ont été consacrés à la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale