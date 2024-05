Dillon Dube, Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote et Alex Formenton

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a adopté le règlement 498-2024 afin de mettre à jour l’aménagement et l’entretien des ponceaux et fossés sur son territoire lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 mars 2024. « L’objectif est de s’assurer que les ponceaux et fossés seront entretenus et aménagés selon les ...