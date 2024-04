Éclipse : prévoyez vos déplacements et redoublez de prudence sur la route

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable s’attend à ce que certains rassemblements prévus dans plusieurs régions pour observer l’éclipse solaire entraînent une circulation plus dense et compliquent les déplacements sur la route. Dans ces conditions particulières, le Ministère incite les usagers de la route à bien planifier leurs déplacements et à faire preuve d’une vigilance accrue.

Sachant que certaines personnes pourraient être tentées d’immobiliser leur véhicule sur le bord de la route pour observer ce phénomène spectaculaire, le Ministère rappelle qu’il est interdit de s’arrêter sur les accotements, notamment afin de permettre aux véhicules d’urgence de circuler. Les usagers ne doivent pas se laisser distraire par l’éclipse lors de la conduite.

Le Ministère a mobilisé du personnel supplémentaire pour assurer une surveillance accrue du réseau routier la journée de l’éclipse et travaille de concert avec ses partenaires pour effectuer une gestion optimale de la circulation. De la signalisation routière additionnelle a été déployée à certains endroits stratégiques et les entraves ont été limitées au minimum dans certaines régions.

Conseils aux usagers de la route