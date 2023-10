Distraction au volant: 3000 constats d'infraction émis au Québec en sept jours

La distraction au volant reste un phénomène omniprésent sur les routes du Québec, s’il faut en croire le bilan d’une récente opération destinée à en faire la lutte.

Pendant l’Opération nationale concertée Distraction (ONC) qui s’est déroulée du 6 au 12 octobre, les corps policiers du Québec ont émis plus de 3000 constats d’infraction, dont plus de 1500 pour avoir utilisé le téléphone cellulaire au volant.

Plus de 100 autres ont été distribués à des automobilistes qui portaient des écouteurs et plus de 200 autres à des personnes qui ont conduit alors qu’un objet, un animal ou un passager pouvait obstruer sa vue.

La police rappelle que la distraction au volant demeure l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, la distraction était la cause d’accidents ayant entraîné 122 décès et 465 personnes blessées gravement.

Pendant l’Opération, une campagne de sensibilisation a été diffusée sur la distraction au volant.

L’Opération nationale concertée Distraction a été menée par l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La Presse Canadienne