L’affaissement du chemin du Lac-Morgan causé par un barrage de castor

Des travaux sur la rue St-Pierre et la rue Notre-Dame à L'Éphiphanie auront lieu jusqu'au 26 juin pour améliorer la mobilité au centre-ville. Seule la rue Notre-Dame, entre les rues St-Pierre et Hôtel-de-Ville, sera fermée à la circulation. La rue St-Pierre est accessible par la rue des Sulpiciens et les trottoirs seront accessibles jusqu’à la ...