Nouvelle tornade potentielle ce jeudi dans Lanaudière

Des orages violents sont annoncés dans Lanaudière en ce jeudi, par Environnement Canada, n'écartant pas la possibilité du passage d'une nouvelle tornade sur le territoire lanaudois.



En effet, une température chaude et humide est attendue aujourd'hui rendant probable la manifestation de quelques orages violents en après-midi.

Ainsi, des vents à fortes rafales et une pluie importante pourraient mener à la formation d'une tornade au cours de la journée. Ce sont à nouveau les villes de Joliette, Rawdon, Saint-Gabriel, Berthierville, et Mascouche qui demeurent les plus susceptibles d'être touchées par les conditions météorologiques.



Il est conseillé de rester à distance des arbres autant que possible et d'éviter de pratiquer une quelconque activité sur les lacs et autres plans d'eau.

En cas de tornade chacun est inviter à respecter les mesures de sécurité indiquée lors de ce genre de sinistre, en s'éloignant entre autres des portes et fenêtres et en se réunissant si possible au niveau le plus bas, idéalement au sein d'un sous-sol ou au rez-de-chaussée, en préférant les pièces étroites afin d'être au mieux protégé par ses murs.



Rappelons que la dernière tornade lors d'orages violents survenue le 21 mai dernier avaient causé de multiples pannes d'électricité, la destruction de plusieurs toits ainsi que de nombreuses chutes d'arbres, provoquant jusqu'à la mort de citoyens.



Pour en connaitre davantage sur les mesures de prévention à mettre en place au besoin, consulter le site web quebec.ca