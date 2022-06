Interventions en matière de contrebande dans trois villes de Lanaudière

Les interventions décrites ci-dessous démontrent que la lutte aux plantations illégales et à la contrebande de cannabis se poursuit.

Tous sont appelés à y contribuer, des patrouilleurs jusqu’aux équipes dédiées à la contrebande en n’oubliant pas la collaboration des citoyens.





Mandeville



Les enquêteurs du poste de la MRC de D’Autray se sont rendus, le 27 mai dernier, sur le chemin du Parc à Mandeville à la suite d’informations reçues du public.

Sur place, un homme de 63 ans a été arrêté pour possession et production de cannabis. Plus de 1 700 plants et boutures de cannabis ont été trouvés dans une résidence et à l’extérieur de celle-ci, ainsi que plus de 150 gr de haschich.

Du matériel servant à la production de cannabis a également été saisi. L’homme a été libéré et pourrait faire face à des accusations dans le futur en vertu de la Loi sur le cannabis.





Saint-Gabriel-de-Brandon

Les policiers du poste auxiliaire de la MRC de D’Autray ont intercepté, le 1er juin dernier vers 21 h 10, une automobile à Saint-Gabriel-de-Brandon dans le cadre de leur patrouille régulière.

Ils ont trouvé plus de 860 boutures de cannabis dans le véhicule. La conductrice, une femme de 25 ans a été arrêtée et pourrait être accusée de possession de plants de cannabis dans le futur en vertu de la Loi sur le cannabis.

Le véhicule impliqué a été saisi comme bien infractionnel.



Saint-Michel-des-Saints

Les policiers du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie se sont rendus sur la rue des Aulnaies à Saint-Michel-des-Saints à la suite d’informations reçues du public.

Une femme de 27 ans a été arrêtée pour possession dans le but de distribution de cannabis et possession de tabac de contrebande. Plus de 5 livres de cannabis séché, en paquets de demies-livres et plus de 200 cigarettes de contrebande ont été trouvés dans une résidence.

La femme arrêtée a été libérée et pourrait faire face à des accusations dans le futur en vertu de la Loi sur le cannabis.





Le programme ACCES Cannabis

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis, soit Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines, est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que les citoyens peuvent transmettre toute information relative à des activités illicites en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.