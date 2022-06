Route 131: ouverture du rang Saint-Jean SO et SE à Lavaltrie

Le rang Saint-Jean SO et SE à Lavaltrie est maintenant ouvert à la circulation, alors que les travaux d'urbanisation de la 131 sont toujours en cours.

Il sera dorénavant possible d’accéder directement au secteur commercial de la route 131 en provenance du nord, et ce, pour toute la durée des travaux. L’accès par le sud, via la rue Saint-Antoine, demeure aussi possible.

Durant les travaux d’urbanisation de la route 131, toutes les entreprises restent ouvertes et certaines d'entre elles ont mis en place de nouvelles initiatives pour vous inciter les consommateurs à leur rendre visite.

Le projet d'urbanisation

Le projet d’urbanisation d’une partie de la route 131 vise à ajouter des trottoirs ainsi qu’une piste multifonctionnelle dans ce secteur plus urbanisé et commercial de la ville. pour assurer la sécurité des citoyennes et citoyens qui doivent y circuler, à pied et à vélo.

Des feux de signalisation ainsi que des voies de virage à gauche seront également prévues, dans les deux sens de la circulation, afin de faciliter les déplacements et l’accès aux différents commerces et institutions établies sur ce tronçon de la route 131.

De l’éclairage urbain sera également installé pour favoriser le sentiment de sécurité dans ce secteur, qui sera rehaussé par l’intégration de bandes végétalisées, donnant ainsi un aspect plus accueillant à cette entrée de la ville.

Les travaux en trois phases distinctes

Phase 1

Mi-mai à début juillet

Phase 2

Fin juin à fin septembre

Phase 3

Mi-septembre à fin novembre