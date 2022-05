Un grave accident de la route a eu lieu hier à Saint-Féiix-de-Valois

Un accident de la route impliquant deux camions a eu lieu hier à 7 h 30 sur le chemin de Joliette à Saint-Félix-de-Valois.

Le conducteur d'une camionnette grise aurait dévié de sa trajectoire pour ensuite heurter un plus grand camion. Les causes de l'incident ne sont pas encore connues, mais le Service de protection et d'intervention d'urgence semble croire que l'homme se serait endormi au volant.

Le chauffeur de la camionnette grise a été blessé sévèrement à la jambe et le conducteur du plus grand camion a quant à lui été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux.