Perquisition en matière de cannabis à Saint-Paul-de-Joliette

Les policiers du poste de la MRC Joliette, sous la coordination des drogues Niveau 1 de la division des enquêtes contre le crime organisé Rive-Nord, ont procédé hier, à une perquisition et deux arrestations en matière de cannabis et stupéfiants, à Saint-Paul-de-Joliette.

Les policiers ont effectué une perquisition visant une résidence sur le chemin du Vieux Moulin, à Saint-Paul-de-Joliette.

Deux hommes âgés de 54 et de 23 ans, résidant à Saint-Paul-de-Joliette, ont été arrêtés sur place, puis ont été libérés par la suite.

Ils devront revenir devant la justice, à une date ultérieure, où ils pourraient faire face à des accusations en matière de cannabis et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi environ plus de 100 grammes de cannabis en cocottes, plus de 30 comprimés de méthamphétamine, une arme prohibée, une petite quantité de cocaïne et des items servant au trafic de stupéfiants.

L’opération découle d’une enquête amorcée à la suite d’informations reçues du public.