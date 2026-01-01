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Élections provinciales 2026

Lanaudière et les Laurentides créent une alliance pour défendre leurs intérêts

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29 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

À quelques mois des élections provinciales, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) et la Table des préfets de Lanaudière scellent une alliance interrégionale afin de faire front commun autour des grands enjeux qui touchent leurs territoires.

De passage à Québec pour l’Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les deux organisations ont affirmé leur intention de parler d’une voix forte auprès des décideurs politiques.

« Cette alliance interrégionale marque un pas important pour faire entendre avec force les priorités et les réalités de nos territoires auprès des décideurs nationaux. En parlant d’une seule voix, nous voulons nous assurer que les enjeux qui touchent nos communautés occupent la place qu’ils méritent dans les débats et les choix qui façonneront le Québec des prochaines années », précise Isabelle Perreault, présidente de la Table des préfets de Lanaudière, et préfète de la MRC de Matawinie. 

Limitrophes, fortement liées à la grande région métropolitaine et confrontées à des réalités territoriales comparables, les régions de Lanaudière et des Laurentides partagent plusieurs défis.

Déjà, plusieurs directions régionales de ministères couvrent les deux territoires, témoignant de la
proximité et des réalités communes qui unissent ces régions. Les deux organisations souhaitent
faire front commun afin d’assurer que nos deux territoires obtiennent la juste part qui leur revient,
considérant leur proximité avec Montréal.

Les prochaines semaines seront consacrées à identifier les enjeux propres aux deux territoires qui commandent une attention particulière de la part du gouvernement du Québec et à de formuler des propositions concrètes à l’intention des formations politiques provinciales.

« Dans un contexte où les régions doivent se positionner avec clarté et cohérence, cette alliance
avec Lanaudière permet de renforcer notre poids d’influence auprès du gouvernement du Québec. Les Laurentides souhaitent faire valoir leurs priorités avec rigueur et détermination, en s’appuyant sur des partenariats solides et une vision concertée du développement régional », indique Xavier- Antoine Lalande, président du CPERL et préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

Par cette démarche, les deux organisations réaffirment l’importance d’une collaboration régionale forte et proactive afin de faire émerger des solutions adaptées aux réalités des territoires péri- métropolitains.

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