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Après l'annulation par la Cour suprême du Canada

Les électeurs de Terrebonne de retour aux urnes après l'annulation du dernier vote

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14 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Les résidents de Terrebonne sont retournés aux urnes lundi lors d'une élection partielle qui a été déclenchée après l'annulation par la Cour suprême du Canada du résultat du dernier vote.

Les libéraux et les bloquistes ont mis les bouchées doubles ces dernières semaines afin de faire élire leurs candidates, perpétuant le duel qui avait déjà eu lieu en avril 2025.

Lors de ces élections générales, la candidate libérale, Tatiana Auguste, l'avait emporté par une seule voix face à la députée sortante du Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Desgagné.

La bloquiste s'était alors tournée vers les tribunaux pour faire invalider le résultat en raison du rejet d'un vote postal bloquiste, après une erreur d'Élections Canada. La Cour suprême du Canada avait annulé le résultat, provoquant ce nouveau scrutin.

Près de 18 200 personnes de la circonscription québécoise ont voté par anticipation, selon les données préliminaires d'Élections Canada, ce qui représente près de 20 % des citoyens inscrits sur la liste électorale.

Les électeurs n'ont par ailleurs pas eu le droit à un bulletin de vote traditionnel et ont dû inscrire eux-mêmes le nom du candidat de leur choix sur un bulletin de vote «en blanc», sans devoir apposer un «X».

Ce changement avait été décidé fin mars par Élections Canada «en raison du nombre de candidats plus élevé que d'ordinaire ainsi que des limites des grands bulletins de vote utilisés lors d'élections précédentes».

Le Comité du bulletin de vote le plus long avait annoncé qu'il recrutait des candidats pour l'élection partielle. Le groupe milite en faveur d’une réforme du système majoritaire à un tour.

En plus des candidates libérale et bloquiste, le néo-démocrate Maxime Beaudoin et la conservatrice Adrienne Charles se sont présentés dans la course.

L'élection se tenait en même temps que deux autres dans les circonscriptions de Scarborough-Sud-Ouest et d'University-Rosedale, en Ontario, qui visent à remplacer les sièges laissés vacants par Bill Blair et Chrystia Freeland.

Si tous les yeux étaient tournés vers Terrebonne lors de l'annonce de ces élections partielles le 8 mars dernier, le résultat sera finalement moins crucial que prévu.

En effet, lors de cette annonce, les libéraux détenaient 169 sièges, alors qu'il en faut 172 pour une majorité. Il était ainsi déterminant pour eux de remporter l'élection à Terrebonne, en plus de celles dans les deux bastions libéraux en Ontario.

Des transfuges d'autres partis en ont toutefois décidé autrement. Avec l'arrivée de la néo-démocrate Lori Idlout et de la conservatrice Marilyn Gladu dans les rangs libéraux, le parti de Mark Carney détient 171 sièges, n'ayant besoin que d'un siège pour atteindre la majorité à la Chambre des communes.

Audrey Sanikopoulos, La Presse Canadienne

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