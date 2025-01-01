Nous joindre
Résultats des élections municipales 2025

Un conseil municipal renouvelé à Notre-Dame-des-Prairies

durée 14h00
4 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies annonce la composition de son conseil municipal pour les quatre prochaines années.

Rappelons qu’à l’issue de la période de mise en candidature, qui avait pris fin le vendredi 3 octobre à 16 h 30, les postes suivants avaient été élus ou réélus sans opposition :

Suzanne Dauphin, mairesse (réélue)
Marie-Christine Laroche, conseillère au district 1 – Sainte-Julie (réélue)
Sylvain Picard, conseiller au district 3 – Bocage (élu)
Régis Soucy, conseiller au district 5 – Notre-Dame (réélu)
Nicole Chevalier, conseillère au district 6 – Chaloupe (réélue)

Les électrices et électeurs étaient invités à voter les 26 octobre et 2 novembre pour les postes de conseillère ou conseiller dans deux districts. Les conseillers suivants ont été élus par la population appelée aux urnes :

Sylvain Ste-Marie, conseiller au district 2 – Riverain (élu)
Jean-Guy Forget, conseiller au district 4 – Vivaldi (réélu)

« Je tiens d’abord à féliciter toutes les personnes qui se sont présentées aux élections municipales. Je félicite également mes collègues pour leur réélection et je souhaite la bienvenue aux deux nouvelles personnes élues. Ce renouvellement partiel, tout en maintenant une stabilité au sein du conseil, représente une richesse pour notre Ville. Ensemble, nous continuerons d’avancer au service des citoyennes et citoyens, dans un esprit de collaboration, de respect et de transparence », a déclaré la mairesse Suzanne Dauphin.

Le taux de participation fut de 41,06 % dans le district 2 – Riverain et de 16,74 % dans le district 4 – Vivaldi.

La première séance du nouveau conseil municipal se tiendra le lundi 24 novembre à 19 h, au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue.

 

