Marc Pelletier devient le nouveau maire de la municipalité de St-Paul

L'ancien conseiller municipal, Marc Pelletier, a été élu en tant que maire de la Municipalité de Saint-Paul, lors des élections municipales du 2 novembre dernier, avec 45,45 % des votes.

De plus, quatre postes de conseillers sur les six étaient en jeu lors du jour du scrutin. En effet, Dominique Mondor (Poste 5) et Mannix Marion (Poste 6) ont été élus sans opposition.

Sur les 5430 électeurs inscrits sur la liste électorale, 1 502 se sont présentés aux urnes pour faire leur devoir de citoyen, représentant un taux de participation de 28,13 %.

Résultats

Maire

- Marc Pelletier élu avec 45,45 % des voix, total de 660 votes

- Mélanie Robichaud défaite avec 33,61 % des voix, total de 488 votes

- Gabriel Caron Landry défait avec 20,94 % des voix, total de 304 votes

- Lorenzo Lagatta d'Action Laval défait avec 12,60 % des voix, total de 647 votes

Poste 1

- Xavier Lafortune élu avec 63,35 % des voix, total de 880 votes

- Benjamin Girouard défait avec 36,65 % des voix, total de 509 votes

Poste 2

- Fanny Derouin élue avec 61,41 % des voix, total de 856 votes

- André-Philippe Beaupré défait avec 38,59 % des voix, total de 538 votes

Poste 3

- Dominic Riopel élu avec 34,47 % des voix, total de 494 votes

- Guillaume Gaboriault défait avec 25,89 % des voix, total de 371 votes

- Joël Desrosiers défait avec 22,96 % des voix, total de 329 votes

- Serge Ménard défait avec 16,68 % des voix, total de 239 votes