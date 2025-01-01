Élections municipales 2025
André Villeneuve est de nouveau élu comme maire de Lanoraie
Hier, André Villeneuve est parvenu à conserver son siège de maire de la Municipalité de Lanoraie de justesse avec seulement 69 votes de plus que son opposante, la conseillère sortante Josée Castonguay.
En effet, M. Villeneuve a obtenu 51,65 % des voix, soit un total de 1 082 votes, tandis que Mme Castonguay a récolté 48,35 % des voix, pour un total de 1 013 votes.
Les électeurs devaient également élire le représentant de leur district. Lanoraie compte six postes de conseillers.
Résultats officiels
District numéro 1
Lyne Clermont, Équipe Villeneuve réélue avec 63,01 % des voix, total de 201 votes
Jean-François Gagné défait avec 36,99 % des voix, total de 118 votes
District numéro 2
Céline Robillard, Équipe Villeneuve élue avec 52,25 % des voix, total de 186 votes
India Venne défaite avec 47,75 % des voix, total de 170 votes
District numéro 3
Marie-Ève Mondor, Équipe Villeneuve réélue avec 53,29 % des voix, total de 235 votes
Benjamin Bellemare défait avec 46,71 % des voix, total de 206 votes
District numéro 4
François Boisjoly, candidat indépendant réélu avec 60,91 % des voix, total de 215 votes
Martin Lajeunesse, Équipe Villeneuve défait avec 39,09 % des voix, total de 138 votes
District numéro 5
Lucie Ouellet, Équipe Villeneuve réélue avec 53,94 % des voix, total de 171 votes
Florence Laroche défaite avec 46,06 % des voix, total de 146 votes
District numéro 6
Marco Boudreault, Équipe Villeneuve élu avec 50,97 % des voix, total de 157 votes
Sarah Hoodspith défaite avex 49,03 % des voix, total de 151 votes
Élections Québec indique que le taux de participation a été de 48.85 %.
La date de la première séance du nouveau conseil municipal sera le 18 novembre à 19h30.