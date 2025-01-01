André Villeneuve est de nouveau élu comme maire de Lanoraie

Hier, André Villeneuve est parvenu à conserver son siège de maire de la Municipalité de Lanoraie de justesse avec seulement 69 votes de plus que son opposante, la conseillère sortante Josée Castonguay.

En effet, M. Villeneuve a obtenu 51,65 % des voix, soit un total de 1 082 votes, tandis que Mme Castonguay a récolté 48,35 % des voix, pour un total de 1 013 votes.

Les électeurs devaient également élire le représentant de leur district. Lanoraie compte six postes de conseillers.

Résultats officiels

District numéro 1

Lyne Clermont, Équipe Villeneuve réélue avec 63,01 % des voix, total de 201 votes

Jean-François Gagné défait avec 36,99 % des voix, total de 118 votes

District numéro 2

Céline Robillard, Équipe Villeneuve élue avec 52,25 % des voix, total de 186 votes

India Venne défaite avec 47,75 % des voix, total de 170 votes

District numéro 3

Marie-Ève Mondor, Équipe Villeneuve réélue avec 53,29 % des voix, total de 235 votes

Benjamin Bellemare défait avec 46,71 % des voix, total de 206 votes

District numéro 4

François Boisjoly, candidat indépendant réélu avec 60,91 % des voix, total de 215 votes

Martin Lajeunesse, Équipe Villeneuve défait avec 39,09 % des voix, total de 138 votes

District numéro 5

Lucie Ouellet, Équipe Villeneuve réélue avec 53,94 % des voix, total de 171 votes

Florence Laroche défaite avec 46,06 % des voix, total de 146 votes

District numéro 6

Marco Boudreault, Équipe Villeneuve élu avec 50,97 % des voix, total de 157 votes

Sarah Hoodspith défaite avex 49,03 % des voix, total de 151 votes

Élections Québec indique que le taux de participation a été de 48.85 %.

La date de la première séance du nouveau conseil municipal sera le 18 novembre à 19h30.