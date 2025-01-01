Les quatre derniers conseillers municipaux de Joliette connus

Hier, quatre postes de conseillers étaient en jeu dans la Ville de Joliette lors de la journée des élections municipales, alors que celui de maire et ceux des quatre autres districts étaient déjà pourvus faute d'opposition.

Ainsi, dans le district 2, Claudia Bertinotti a été réélue pour un nouveau mandat avec 65,49 % des voix, soit un total de 222 votes. Dans le district 4, Richard Leduc conserve son siège avec 45,63 % des voix, pour un total de 266 votes. Danielle Landreville, du district 7, a également conservé sa place avec 65,90 % des voix, soit 201 votes. Finalement, dans le district 8, les électeurs ont choisi comme nouveau représentant Mark Elkes, avec 45,83 % des voix, pour un total de 176 votes.

Ces nouveaux membres du conseil municipal se joignent ainsi à au maire Pierre-Luc Bellerose, ainsi qu’à Luc Beauséjour (district 1), Michael Lafortune (district 3), Marc Landry (district 5) et Patrick Lasalle (district 6), tous élus sans opposition à la clôture de la période de mise en candidature, le 3 octobre dernier.

« Nous comptons sur une équipe pleinement consciente des responsabilités qui lui incombent : planifier l’avenir avec prudence, rigueur et ambition, tout en assurant le respect de la capacité de payer des familles joliettaines. Grâce à l’apport conjoint d’élus aguerris et de nouveaux talents au sein du conseil, nous poursuivrons nos efforts pour bâtir une ville dynamique, ouverte et responsable », affirme le maire de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose.

Le taux de participation s’élève à 19,4 % incluant le vote par anticipation, le vote au bureau de la présidente d’élection et celui exprimé lors du jour officiel du scrutin.

La cérémonie d’assermentation des élus se tiendra le 7 novembre, suivie de la première séance du nouveau conseil, qui aura lieu le 17 novembre à 19 h, à l’hôtel de ville de Joliette.