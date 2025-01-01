Jour du scrutin le 2 novembre
Dernière chance pour voter pour les conseillers de Joliette
Dimanche dernier, les électeurs de Joliette ont eu une première occasion de voter pour celui qui sera leur conseiller de leur district. Il ne reste que ce dimanche 2 novembre pour pratiquer son droit le jour du scrutin.
Rappelons que pour la Ville de Joliette le maire Pierre-Luc Bellerose, a été réélu sans opposition, et que sur les sept districts quatre conseillers ont également été élus par acclamation.
En vue du jour des élections, voici le liste des candidats des districts qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.
Poste de conseillère ou conseiller municipal
District 1
Luc Beauséjour (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition
District 2
- Claudia Bertinotti (Occupait déjà ce poste) Indépendante
- Denis Desroches Indépendant
District 3
- Michael Lafortune (Occupait déjà ce poste) de Direction citoyenne Joliette Élection sans opposition
District 4
- Eric Labine Indépendant
- Richard Leduc (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Nick Segura Zamora Indépendant
District 5
- Marc Landry Élection sans opposition
District 6
- Patrick Lasalle (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition
District 7
- Xavier Dubé Indépendant
- Danielle Landreville (Occupait déjà ce poste) Indépendante
District 8
- Mark Elkes Indépendant
- Marie-Hélène Gauthier Indépendante
- Sylvain Labine Indépendant
Horaire pour voter
Jour du scrutin
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h