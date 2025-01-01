Nous joindre
Jour du scrutin le 2 novembre

Dernière chance pour voter pour les conseillers de Joliette

durée 11h00
30 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dimanche dernier, les électeurs de Joliette ont eu une première occasion de voter pour celui qui sera leur conseiller de leur district. Il ne reste que ce dimanche 2 novembre pour pratiquer son droit le jour du scrutin. 

Rappelons que pour la Ville de Joliette le maire Pierre-Luc Bellerose, a été réélu sans opposition, et que sur les sept districts quatre conseillers ont également été élus par acclamation.  

En vue du jour des élections, voici le liste des candidats des districts qui au courant des dernières semaines ont fait campagne. 

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1
Luc Beauséjour (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 2
- Claudia Bertinotti (Occupait déjà ce poste) Indépendante
- Denis Desroches Indépendant

District 3
- Michael Lafortune (Occupait déjà ce poste) de Direction citoyenne Joliette Élection sans opposition

District 4
- Eric Labine Indépendant
- Richard Leduc (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Nick Segura Zamora Indépendant

District 5 
- Marc Landry Élection sans opposition

District 6 
- Patrick Lasalle (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 7
- Xavier Dubé Indépendant
- Danielle Landreville (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 8
- Mark Elkes Indépendant
- Marie-Hélène Gauthier Indépendante
- Sylvain Labine Indépendant 

Horaire pour voter 

Jour du scrutin
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h

