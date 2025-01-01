Stéphane Breault invite les Juliennois à voter en grand nombre

À quelques jours du scrutin municipal, Stéphane Breault, candidat à la mairie de Sainte-Julienne, lance un appel aux Juliennois de toutes les générations à se rendre aux urnes le dimanche 2 novembre prochain.

« Voter, c'est avoir son mot à dire sur le mandat qui guidera notre prochain conseil municipal. C'est participer activement à la vie démocratique de notre communauté. Chaque vote compte et chaque voix mérite d'être entendue », affirme Stéphane Breault.

Un programme ambitieux et réaliste

L'Équipe Stéphane Breault présente une vision pour Sainte-Julienne, articulée autour de huit grandes priorités.

Habitation : Favoriser l'accessibilité au logement pour toutes les générations avec des logements abordables, sociaux, des coopératives d'habitation et une diversité de types d'habitation – dont les mini-maisons – adaptés aux besoins de chacun.

Environnement : Protéger nos zones humides, conserver notre nature exceptionnelle, revégétaliser nos bandes riveraines et soutenir la décarbonisation municipale.

Loisirs et sports : Revitaliser les infrastructures sportives, aménager des parcs le long des rivières Ouareau et Saint-Esprit, construire une piscine intérieure en partenariat avec la MRC de Montcalm, et créer un parc à chiens.

Sécurité et mobilité : Sécuriser les intersections dangereuses, implanter un réseau complet de pistes cyclables reliant tous les quartiers, améliorer la voirie et optimiser les services policiers.

Vie communautaire : Officialiser un lieu de rassemblement permanent, créer une politique de développement social et offrir une programmation événementielle pour toutes les générations.

Développement commercial : Accroître l'offre de commerces et services de proximité, encourager l'achat local et créer un comité consultatif impliquant les commerçants.

Culture et patrimoine : Créer des jumelages d'événements avec les municipalités voisines, aménager des espaces pour des événements extérieurs et concevoir un circuit patrimonial et historique.

Gestion financière : Assurer une gestion transparente et responsable, maintenir les taxes accessibles et mettre en place un budget participatif pour financer des projets citoyens.

La collaboration au cœur de l'action

« Notre approche repose sur la collaboration avec tous les agents de Sainte-Julienne : citoyens, groupes communautaires, agriculteurs, associations, commerces, entrepreneurs, écoles et organismes du milieu. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est en travaillant main dans la main que nous bâtirons la Sainte-Julienne d'aujourd'hui et de demain », souligne Stéphane Breault.

L'Équipe Stéphane Breault sollicite un mandat majoritaire et fort pour mettre en œuvre son programme et répondre concrètement aux préoccupations exprimées par la population.

« Nous avons écouté, nous avons des solutions réalistes, et nous sommes prêts à passer à l'action. Mais pour y arriver, nous avons besoin de vous, de votre confiance et de votre vote », conclut le candidat à la mairie.