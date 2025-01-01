Poste de maire et de conseillers
Élections municipales : Qui sont les candidats à Joliette?
Ce dimanche 26 octobre, les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Joliette , le maire Pierre-Luc Bellerose a été réélu sans opposition. Il reste ainsi que trois districts sur les sept où il y aura élection d'un conseiller.
En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.
Poste de conseillère ou conseiller municipal
District 1
Luc Beauséjour (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition
District 2
- Claudia Bertinotti (Occupait déjà ce poste) Indépendante
- Denis Desroches Indépendant
District 3
- Michael Lafortune (Occupait déjà ce poste) de Direction citoyenne Joliette Élection sans opposition
District 4
- Eric Labine Indépendant
- Richard Leduc (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Nick Segura Zamora Indépendant
District 5
- Marc Landry Élection sans opposition
District 6
- Patrick Lasalle (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition
District 7
- Xavier Dubé Indépendant
- Danielle Landreville (Occupait déjà ce poste) Indépendante
District 8
- Mark Elkes Indépendant
- Marie-Hélène Gauthier Indépendante
- Sylvain Labine Indépendant
Horaire pour voter
Vote par anticipation
Dimanche 26 octobre de 12h à 20h
Jour de l'élection
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h