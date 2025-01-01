Nous joindre
Poste de maire et de conseillers

Élections municipales : Qui sont les candidats à Joliette?

24 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce dimanche 26 octobre, les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Joliette , le maire Pierre-Luc Bellerose a été réélu sans opposition. Il reste ainsi que trois districts sur les sept où il y aura élection d'un conseiller.  

En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne. 

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1
Luc Beauséjour (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 2
- Claudia Bertinotti (Occupait déjà ce poste) Indépendante
- Denis Desroches Indépendant

District 3
- Michael Lafortune (Occupait déjà ce poste) de Direction citoyenne Joliette Élection sans opposition

District 4
- Eric Labine Indépendant
- Richard Leduc (Occupait déjà ce poste) Indépendant
- Nick Segura Zamora Indépendant

District 5 
- Marc Landry Élection sans opposition

District 6 
- Patrick Lasalle (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 7
- Xavier Dubé Indépendant
- Danielle Landreville (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 8
- Mark Elkes Indépendant
- Marie-Hélène Gauthier Indépendante
- Sylvain Labine Indépendant 

Horaire pour voter 

Vote par anticipation
Dimanche 26 octobre de 12h à 20h

Jour de l'élection  
Dimanche 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h

