Élections municipales : Qui sont les candidats à Joliette?

Partager à ma communauté

Ce dimanche 26 octobre, les électeurs pourront aller aux urnes pour le vote par anticipation afin d'élire leur prochain maire et prochain conseiller municipal. Pour la Ville de Joliette , le maire Pierre-Luc Bellerose a été réélu sans opposition. Il reste ainsi que trois districts sur les sept où il y aura élection d'un conseiller.

En vue du jour du scrutin du 2 novembre prochain, voici le liste des candidats qui au courant des dernières semaines ont fait campagne.

Poste de conseillère ou conseiller municipal

District 1

Luc Beauséjour (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 2

- Claudia Bertinotti (Occupait déjà ce poste) Indépendante

- Denis Desroches Indépendant

District 3

- Michael Lafortune (Occupait déjà ce poste) de Direction citoyenne Joliette Élection sans opposition

District 4

- Eric Labine Indépendant

- Richard Leduc (Occupait déjà ce poste) Indépendant

- Nick Segura Zamora Indépendant

District 5

- Marc Landry Élection sans opposition

District 6

- Patrick Lasalle (Occupait déjà ce poste) Élection sans opposition

District 7

- Xavier Dubé Indépendant

- Danielle Landreville (Occupait déjà ce poste) Indépendante

District 8

- Mark Elkes Indépendant

- Marie-Hélène Gauthier Indépendante

- Sylvain Labine Indépendant

Horaire pour voter