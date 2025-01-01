Le candidat Stéphane Breault répond aux questions des Juliennois

Depuis le début de la campagne électorale, les candidats de l'Équipe Stéphane Breault sillonnent les domaines de Saint-Julienne et multiplie les rencontres avec la population. Que ce soit lors du porte-à-porte, dans les activités communautaires ou via les réseaux sociaux, certaines questions reviennent régulièrement.

Dans un souci de transparence et pour rejoindre un plus grand nombre de Juliennois, le candidat à la mairie de Sainte-Julienne, Stéphane Breault, répond aux préoccupations qui lui sont le plus souvent exprimées.

Comment allez-vous favoriser l'accès au logement et à la propriété pour les jeunes et pour les moins nantis?

« L'accessibilité au logement est une priorité pour notre équipe. Nous nous engageons à développer des projets de logements abordables et de coopératives d'habitation qui répondront aux besoins de notre population. Nous élargirons et encadrerons la diversité des types d'habitation, notamment en permettant les unités d'habitation accessoires détachées et les projets de mini-maisons dans certains secteurs. De plus, nous réduirons les dimensions minimums autorisées des maisons unifamiliales pour favoriser une plus grande variété d'options résidentielles accessibles à tous les budgets. »

Comment allez-vous réduire la vitesse dans nos quartiers?

« La sécurité de nos rues est au cœur de nos préoccupations. Nous mettrons en place un ensemble de solutions concrètes pour réduire la vitesse : l'ajout de radars pédagogiques mobiles, l'installation de ralentisseurs saisonniers et permanents, et la reprise du projet pilote en partenariat avec la SAAQ, la Sûreté du Québec et la municipalité pour conscientiser les résidents à réduire collectivement la vitesse dans les domaines et rues locales. Nous solliciterons également une surveillance accrue par les policiers dans les zones problématiques. »

Comment allez-vous protéger l'environnement face au développement?

« Pour nous, développement et protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Par contre, nous nous engageons à acquérir les zones humides de qualité afin de les préserver du développement et nous assurerons un meilleur suivi de la réglementation municipale, notamment en matière de reboisement, tout en mettant en place un programme de revégétalisation des bandes riveraines pour protéger nos cours d'eau et notre biodiversité. »

Qu'allez-vous faire pour améliorer les loisirs et la culture?

« Nous nous engageons à revitaliser et adapter nos infrastructures sportives pour répondre aux besoins de tous. Nous souhaitons aménager le parc linéaire le long de la rivière Ouareau et développerons un sentier aux abords de la rivière Saint-Esprit pour permettre à nos citoyens de profiter pleinement de notre patrimoine naturel.

« Nous travaillerons également en partenariat avec la MRC de Montcalm pour la construction d'une piscine intérieure. Plus globalement, nous voulons revitaliser la communauté juliennoise par diverses actions et activités afin de rassembler toutes les générations de Saint-Julienne et de créer un véritable sentiment d'appartenance. »

Pourquoi voter pour l'Équipe Stéphane Breault?

« Parce que nous présentons un programme solide et réaliste, porté par une équipe qui allie expérience et renouveau. Notre formation rassemble des candidats chevronnés qui connaissent les rouages municipaux, tout en intégrant du sang neuf porteur d'idées innovantes. L'Équipe Stéphane Breault est à l'image de Saint-Julienne : elle reflète toutes les générations et les profils qui composent notre belle municipalité. »